Правительство поддержало введение штрафов для мигрантов за отказ от медосмотра

Правительство поддержало законопроект, который предусматривает введение ответственности для иностранцев за отказ или уклонение от прохождения обязательного медицинского освидетельствования. Об этом говорится в отзыве кабмина, сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что проект закона выделяет отказ или уклонение от медосмотра в отдельный состав административных правонарушений. За такие деяния предлагается установить повышенные меры ответственности, превышающие санкции, предусмотренные статьёй 18.11 КоАП о нарушении иммиграционных правил.