Правительство поддержало введение штрафов для мигрантов за отказ от медосмотра

Правительство поддержало законопроект, который предусматривает введение ответственности для иностранцев за отказ или уклонение от прохождения обязательного медицинского освидетельствования. Об этом говорится в отзыве кабмина, сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что проект закона выделяет отказ или уклонение от медосмотра в отдельный состав административных правонарушений. За такие деяния предлагается установить повышенные меры ответственности, превышающие санкции, предусмотренные статьёй 18.11 КоАП о нарушении иммиграционных правил.

ФСБ задержала группу, оформившую фиктивные документы 5 тысячам мигрантов

Помимо этого, законопроект вводит ответственность за нарушение установленного порядка проведения медосвидетельствования иностранными гражданами или лицами без гражданства. Речь идет о дополнительных требованиях к соблюдению процедур, связанных с прохождением обязательных тестов.

Кабмин подчеркнул, что рассматриваемые меры направлены на повышение контроля над соблюдением миграционных и санитарных норм, а также на обеспечение безопасности на территории России, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
