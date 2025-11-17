Посла России вызвали в МИД Черногории из-за его заявления о решении парламента

Российского посла в Черногории Александра Лукашика вызвали в министерство иностранных дел страны. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Подгорицы.

Поводом стали его комментарии о решении парламента Черногории присоединиться к механизму НАТО по содействию и подготовке в сфере безопасности для Украины. Заявление дипломата вызвало недовольство местных властей, отмечает RT.