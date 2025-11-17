Посла России вызвали в МИД Черногории из-за его заявления о решении парламента

Российского посла в Черногории Александра Лукашика вызвали в министерство иностранных дел страны. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Подгорицы.

Поводом стали его комментарии о решении парламента Черногории присоединиться к механизму НАТО по содействию и подготовке в сфере безопасности для Украины. Заявление дипломата вызвало недовольство местных властей, отмечает RT.

В МИД Черногории отметили, что слова посла были восприняты как вмешательство во внутренние дела государства. Ведомство подчеркнуло, что считает подобные оценки недопустимыми.

Власти Черногории напомнили, что дипломатические представители обязаны уважать решения суверенных органов страны пребывания и воздерживаться от комментариев, которые могут быть расценены как давление или вмешательство, передает «Радиоточка НСН».

