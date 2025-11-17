Мостовой готов вывести сборную Кюрасао на Чемпионат мира
Александр Мостовой допустил в интервью НСН, что окажется единственным россиянином на Чемпионате мира по футболу - 2026.
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил НСН, что согласен возглавить сборную Кюрасао по футболу, если такое предложение действительно поступит.
Ранее член исполнительного совета Федерации футбола Кюрасао Дэвид Хейкуп допустил назначение Мостового в национальную сборную страны после ухода Дика Адвоката, сообщил портал Sports.ru.
«Было бы неплохо, тем более после Дика Адвоката команда осталась готовой. Нет никакого риска. Если выйдешь и проиграешь, то никто ругать тебя не будет. Поэтому нормально. Если наоборот, то попадем на Чемпионат мира в США (для выхода в финальную часть турнира Кюрасао достаточно не проиграть Ямайке в личной встрече 19 ноября – примечание НСН.). Тогда можно пофантазировать, что я буду единственным россиянином в Америке и в какой-то степени буду защищать честь России на этом турнире. Это всегда с удовольствием, обязательно поеду», — отметил он.
Кюрасао - небольшое островное государство, расположенное на юге Карибского моря вблизи Венесуэлы. Его футбольная сборная занимает 82 место в рейтинге ФИФА, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
