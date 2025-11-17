Назван высокопоставленный чиновник, против которого готовили покушение
Личность российского высокопоставленного чиновника, на которого готовилось покушение, стала известна. Как сообщает «МК», целью диверсионной группы был секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Ранее ФСБ раскрывала сам факт предотвращенного теракта, но не уточняла, на кого именно он был направлен.
По данным спецслужбы, взрыв планировался на Троекуровском кладбище в Москве — у могилы близких Шойгу. Устройство намеревались замаскировать под видеокамеру, спрятанную в вазе с цветами. ФСБ задержала троих предполагаемых соучастников: супружескую пару россиян, страдающих наркотической зависимостью, и нелегального мигранта из одной из стран Центральной Азии, который разыскивается в Киеве за убийство. Пара согласилась установить заминированную вазу в обмен на дозу.
Спецслужба также предупредила, что подобные теракты готовятся и в других регионах России, назвав ситуацию частью серии попыток атак на представителей власти.
Троекуровское кладбище, где планировалась закладка устройства, является одним из самых статусных в стране и местом захоронения многих известных деятелей — артистов, журналистов, космонавтов, генералов и политиков, передает «Радиоточка НСН».
