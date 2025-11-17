Назван высокопоставленный чиновник, против которого готовили покушение

Личность российского высокопоставленного чиновника, на которого готовилось покушение, стала известна. Как сообщает «МК», целью диверсионной группы был секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Ранее ФСБ раскрывала сам факт предотвращенного теракта, но не уточняла, на кого именно он был направлен.

По данным спецслужбы, взрыв планировался на Троекуровском кладбище в Москве — у могилы близких Шойгу. Устройство намеревались замаскировать под видеокамеру, спрятанную в вазе с цветами. ФСБ задержала троих предполагаемых соучастников: супружескую пару россиян, страдающих наркотической зависимостью, и нелегального мигранта из одной из стран Центральной Азии, который разыскивается в Киеве за убийство. Пара согласилась установить заминированную вазу в обмен на дозу.