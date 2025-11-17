«Помешаны на деньгах!»: Милонов назвал бредом «справедливые» зарплаты женам

На фоне подобных обсуждений зарплаты могут попросить и дети с бабушками и дедушками, сказал в эфире НСН Виталий Милонов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН назвал глупостью рассуждения о «зарплате», которую российские мужья могли бы платить своим женам.

Старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова ранее высказала мнение, что «справедливая» зарплата жены должна составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц или 30% от дохода мужа. Милонова возмутила сама постановка такого вопроса.

«Откуда этот бред берется? Извините, но не от большого ума такие предложения. Это предлагают люди явно бездетные, с непонятным семейным статусом, которые не знают, что такое жить в семье. Они выдумывают всякую ерунду, смущают молодежь, а потом они действительно будут думать: а почему мне деньги не платят?» - подчеркнул депутат.

Милонов указал, что далеко не все в семье измеряется деньгами.

«Люди реально просто помещены на деньгах - любовь, семью и так далее, всё измеряют в денежном эквиваленте. Сначала зарплата жене, потом зарплата мужу, сыну, дочери, бабушки с дедушками тоже скажут: нам зарплату! Эту глупость даже обсуждать не хочется», - заключил собеседник НСН.

Семейный психолог Наталья Панфилова ранее объяснила Telegram-канал «Радиоточка НСН», что делать мужьям, зарабатывающим меньше жен.

