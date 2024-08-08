Путин запретил в России треш-стримы

Согласно закону, треш-стримом является информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, а также содержащая изображение с признаками противоправных, в том числе насильственных действий, которая распространяется из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

Отмечается, что доступ к такой информации генпрокурор РФ или его заместители будут блокировать путём обращения в Роскомнадзор. Кроме того, закон обязывает владельцев соцсетей выявлять подобные материалы.

За нарушение принятых норм предусмотрены штрафы от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей - для должностных лиц, от 800 тысяч до миллиона рублей - для юрлиц. При этом оборудование, использование для проведение треш-стримов будет конфисковываться.

Ранее в Москве задержали блогера, который на видео оскорблял пожилых женщин, пытаясь таким образом привлечь подписчиков, сообщает RT.

