Путин запретил в России треш-стримы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России запрещается проведение треш-стримов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно закону, треш-стримом является информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, а также содержащая изображение с признаками противоправных, в том числе насильственных действий, которая распространяется из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.
Отмечается, что доступ к такой информации генпрокурор РФ или его заместители будут блокировать путём обращения в Роскомнадзор. Кроме того, закон обязывает владельцев соцсетей выявлять подобные материалы.
За нарушение принятых норм предусмотрены штрафы от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей - для должностных лиц, от 800 тысяч до миллиона рублей - для юрлиц. При этом оборудование, использование для проведение треш-стримов будет конфисковываться.
Ранее в Москве задержали блогера, который на видео оскорблял пожилых женщин, пытаясь таким образом привлечь подписчиков, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин легализовал в РФ майнинг криптовалют
- СМИ: Медикам удалось сохранить глаз боксёру Дмитрию Двали
- В ВС РФ передали танки с новой антидроновой защитой
- В Курской области число пострадавших при обстрелах детей увеличилось до девяти
- Сейсмолог: Землетрясение в Японии не угрожает Камчатке и Приморью
- Затулин: РФ не намерена просить помощи ОДКБ после вторжения ВСУ в Курскую область
- Путин запретил в России треш-стримы
- Российские гребцы остались без медалей Олимпиады в финальном заплыве каноэ-двоек
- Истребители F-16 впервые заметили над Каховским округом Херсонской области
- Из мужского монастыря под Суджей эвакуировали 17 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru