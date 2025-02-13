Депутат Метелев призвал проверить треш-стримера, издевавшегося над инвалидом

Речь идет о треш-стримере из Смоленской области, который пригласил в гости девушку-инвалида, а затем вел прямую трансляцию издевательств над ней.

Метелев заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы привлечь «блогера» ко всей ответственности. Также он выразил сожаление, что несмотря на принятый в прошлом году закон о борьбе с треш-стримерами, подобные «уникумы» все еще встречаются.

Ранее треш-стример из Ярославля Аслан Дурдиев оплатил штраф за оскорбление главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, а также по собственной инициативе перечислил ей 10 тысяч рублей за моральный ущерб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

