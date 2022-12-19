Волонтер рассказал, как поздравят бойцов спецоперации с Новым годом
К Новому году волонтеры порадуют участников спецоперации подарками, отметил в эфире НСН Артур Закиров.
Для участников спецоперации на Украине к Новому году будут отправлять сладости, теплые носки, перчатки и письма от людей, которые считают их своими защитниками, рассказал волонтер «Помощь и поддержка Новороссии» Артур Закиров в пресс-центре НСН.
«Надо порадовать ребят. В ближайшие дни у нас будет несколько выездов на фронт, куда мы повезем именно подарки вместе с квадрокоптерами. Будем передавать ребятам и сладости, и теплые носки, и перчатки, и, безусловно, письма от людей, которые видят в наших ребятах своих защитников. Они искренне поддерживают ребят и желают им всего самого наилучшего», - сказал Закиров.
Ранее председатель ДОСААФ Ростовской области Анатолий Трушин в пресс-центре НСН рассказал, что ДОСААФ отправляет в воинские части для участников спецоперации спальные мешки, комплекты формы, также организация закупает квадрокоптеры и отправляет уже подготовленных операторов для их использования.
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