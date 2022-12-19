Волонтер рассказал, как поздравят бойцов спецоперации с Новым годом

«Надо порадовать ребят. В ближайшие дни у нас будет несколько выездов на фронт, куда мы повезем именно подарки вместе с квадрокоптерами. Будем передавать ребятам и сладости, и теплые носки, и перчатки, и, безусловно, письма от людей, которые видят в наших ребятах своих защитников. Они искренне поддерживают ребят и желают им всего самого наилучшего», - сказал Закиров.

Ранее председатель ДОСААФ Ростовской области Анатолий Трушин в пресс-центре НСН рассказал, что ДОСААФ отправляет в воинские части для участников спецоперации спальные мешки, комплекты формы, также организация закупает квадрокоптеры и отправляет уже подготовленных операторов для их использования.

