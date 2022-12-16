Волонтеры передали участникам СВО новогодние открытки с пожеланиями москвичей
Волонтеры организовали отправку открыток с обращениями жителей российской столицы к участникам специальной военной операции, а также их родственникам. Представители штаба «Москва помогает» переправили новогодние послания в городской военный комиссариат, информирует столичный комитет общественных связей и молодежной политики.
Написать слова поддержки на фирменных открытках имеет возможность подписать любой желающий в штабах «Москва помогает» до 8 января включительно. В переданных посланиях москвичи пожелали военнослужащим в зоне СВО здоровья, сил и побед.
Сейчас в столице функционируют около четырёх десятков площадок «Москва помогает» под эгидой ресурсного центра Мосволонтёр. Горожане могут передавать там сладкие гостинцы и игрушки детям с так называемых новых территорий. Военнослужащим можно оставлять теплые вещи, предметы гигиены. Здесь же есть возможность подписать открытки.
Москва уже отправила ребятам в Донбасс и семьям участников СВО более 30 тысяч новогодних подарков. С 9 декабря пункты сбора открылись помимо парков на фестивальных площадках «Московских сезонов», а с 23 декабря заработают ещё шесть новых точек.
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