В ДОСААФ рассказали, как организация помогает участникам спецоперации

Организация следит за тем, чего не хватает бойцам в воинских частях, отметил в эфире НСН председатель ДОСААФ Ростовской области Анатолий Трушин.

ДОСААФ отправляет в воинские части для участников спецоперации спальные мешки, комплекты формы, также организация закупает квадрокоптеры и отправляет уже подготовленных операторов для их использования, рассказал председатель ДОСААФ Ростовской области Анатолий Трушин в пресс-центре НСН.

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«Особенность этой военной операции, особенно в весенний период, в том, что военнослужащий одет, обут, казалось бы, в полном комплекте. Но условия выполнения задач таковы, что военнослужащий может намокнуть, попасть в грязь, отрицательные температуры… Одного комплекта не хватает. Не хватает и спальных мешков в достаточном количестве и много чего другого. На это все мы реагировали и помогали в полной мере. У нас прицелы предусмотрены были для спецподразделений, а оказалось, что это нужно всем. Квадрокоптеров, которые оказались в большом количестве у ВСУ, в начальном периоде не было, мы их тоже закупали. Столкнулись с тем, что не хватает операторов для того, чтобы ими управлять. ДОСААФ реализовал подготовку и бесплатную передачу в воинские части уже подготовленных операторов», - сказал Трушин.

Ранее, в конце февраля 2022 года в России были организованы волонтерские объединения, которые поддерживают солдат в зоне СВО. Добровольцы по всей стране не только отправляют на линию соприкосновения одежду, обувь и письма, но и сами производят тактические приспособления для армии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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