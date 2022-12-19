В ДОСААФ рассказали, как организация помогает участникам спецоперации

«Особенность этой военной операции, особенно в весенний период, в том, что военнослужащий одет, обут, казалось бы, в полном комплекте. Но условия выполнения задач таковы, что военнослужащий может намокнуть, попасть в грязь, отрицательные температуры… Одного комплекта не хватает. Не хватает и спальных мешков в достаточном количестве и много чего другого. На это все мы реагировали и помогали в полной мере. У нас прицелы предусмотрены были для спецподразделений, а оказалось, что это нужно всем. Квадрокоптеров, которые оказались в большом количестве у ВСУ, в начальном периоде не было, мы их тоже закупали. Столкнулись с тем, что не хватает операторов для того, чтобы ими управлять. ДОСААФ реализовал подготовку и бесплатную передачу в воинские части уже подготовленных операторов», - сказал Трушин.

Ранее, в конце февраля 2022 года в России были организованы волонтерские объединения, которые поддерживают солдат в зоне СВО. Добровольцы по всей стране не только отправляют на линию соприкосновения одежду, обувь и письма, но и сами производят тактические приспособления для армии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

