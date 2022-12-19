В ДОСААФ рассказали, как организация помогает участникам спецоперации
Организация следит за тем, чего не хватает бойцам в воинских частях, отметил в эфире НСН председатель ДОСААФ Ростовской области Анатолий Трушин.
ДОСААФ отправляет в воинские части для участников спецоперации спальные мешки, комплекты формы, также организация закупает квадрокоптеры и отправляет уже подготовленных операторов для их использования, рассказал председатель ДОСААФ Ростовской области Анатолий Трушин в пресс-центре НСН.
«Особенность этой военной операции, особенно в весенний период, в том, что военнослужащий одет, обут, казалось бы, в полном комплекте. Но условия выполнения задач таковы, что военнослужащий может намокнуть, попасть в грязь, отрицательные температуры… Одного комплекта не хватает. Не хватает и спальных мешков в достаточном количестве и много чего другого. На это все мы реагировали и помогали в полной мере. У нас прицелы предусмотрены были для спецподразделений, а оказалось, что это нужно всем. Квадрокоптеров, которые оказались в большом количестве у ВСУ, в начальном периоде не было, мы их тоже закупали. Столкнулись с тем, что не хватает операторов для того, чтобы ими управлять. ДОСААФ реализовал подготовку и бесплатную передачу в воинские части уже подготовленных операторов», - сказал Трушин.
Ранее, в конце февраля 2022 года в России были организованы волонтерские объединения, которые поддерживают солдат в зоне СВО. Добровольцы по всей стране не только отправляют на линию соприкосновения одежду, обувь и письма, но и сами производят тактические приспособления для армии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с Лукашенко
- Пасечнику и Пушилину присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством»
- Вратарь Аргентины Мартинес объяснил свой непристойный жест
- Больше половины опрошенных Маском в Twitter выступили за его уход с поста главы компании
- «Рост до 65%»: Как изменились цены на товары для животных
- Песков посоветовал обратиться в Минобороны с вопросом о двухгодичной военной службе
- Глава ФТС: Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 млрд долларов
- Песков опроверг публикации о намерении Путина принудить Минск к участию в СВО
- Роспотребнадзор: В России не планируют вводить систему QR-кодов из-за гриппа
- Тренер назвал уборку снега хорошей тренировкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru