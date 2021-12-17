Володин заявил о важности диалога с гражданами по теме QR-кодов

По его словам, ко второму чтению документа следует снять все риски и опасения, о которых говорят россияне, поэтому важно использовать режим обратной связи.

«Многие из вас предлагают не рассматривать законопроект, не обсуждать его... Это безответственно перед гражданами. Наша задача как депутатов, чтобы закон помог людям, защитил от вируса, при этом не нарушал их права», - заключил Володин.

Ранее президент Владимир Путин дал поручение доработать законопроект о вводе QR-кодов в общественных местах.

