Путин поручил доработать законопроект о сертификатах для вакцинированных в общественных местах

По его словам, данная система не должна создавать для россиян лишних трудностей, а должна работать для защиты их здоровья.

«Закон должен быть чётким, ясным, понятным», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что в нынешней редакции законопроект требует правок, учитывающих все нюансы и жизненные ситуации.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах, сообщает RT.