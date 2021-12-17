Путин поручил доработать законопроект о сертификатах для вакцинированных в общественных местах

Президент Владимир Путин дал поручение доработать законопроект о вводе QR-кодов в общественных местах, сообщает РИА Новости.

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По его словам, данная система не должна создавать для россиян лишних трудностей, а должна работать для защиты их здоровья.

«Закон должен быть чётким, ясным, понятным», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что в нынешней редакции законопроект требует правок, учитывающих все нюансы и жизненные ситуации.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусЗаконопроектQR-кодВладимир Путин
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