ЛДПР, КПРФ и справороссы выступили против законопроекта о QR-кодах

Политик отметил, что это «принципиальная позиция фракции».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале заявил, что его партия также не будет поддерживать законопроект о QR-кодах.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты приняли решение не поддерживать документ «по множеству причин».

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой поддержал снятие с рассмотрения законопроекта о введении системы QR-кодов на транспорте.

