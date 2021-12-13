ЛДПР, КПРФ и справороссы выступили против законопроекта о QR-кодах

Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что его соратники будут голосовать против законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах, сообщает ТАСС.

Путин пообещал, что власти не будут принимать опрометчивых решений с QR-кодами

Политик отметил, что это «принципиальная позиция фракции».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале заявил, что его партия также не будет поддерживать законопроект о QR-кодах.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты приняли решение не поддерживать документ «по множеству причин».

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой поддержал снятие с рассмотрения законопроекта о введении системы QR-кодов на транспорте.

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