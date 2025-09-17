Проблема нехватки рабочих рук в России искусственно раздута, поэтому модель возвратной миграции представляет собой шаг в верном направлении. Об этом в комментарии НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках Всероссийской недели охраны труда заявил о том, что страна переходит к модели возвратной миграции и в долгосрочной перспективе не готова полагаться на ввоз рабочей силы из-за границы. По его словам, здесь нужен подход по принципу: приехал, подработал, уехал. «Нам здесь не нужны ни семьи, ни дети без российского гражданства в школах», - отметил Решетников.

«Это довольно неожиданное заявление, потому что до сих пор у нас чиновники воздерживались от таких высказываний. Действительно, в России сейчас странная модель реализуется трудовой миграции, когда одновременно, так сказать, с доходами мы получаем и расходы в виде приезда членов семьи, бесплатных образования, медицины. Это как в сказке про вершки и корешки - предприниматель, допустим, получает, условно говоря, вершки в виде работников, а корешки достаются налогоплательщикам, государству. Безусловно, здесь ключевой вопрос - это наличие в стране избыточного количества мигрантов, которые не работают, членов семьи», - отметил депутат.