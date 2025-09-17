«Вершки и корешки»: В Госдуме поддержали модель возвратной миграции
Россия при завозе мигрантов с семьями получает больше расходов, чем доходов, заявил НСН депутат Михаил Матвеев.
Проблема нехватки рабочих рук в России искусственно раздута, поэтому модель возвратной миграции представляет собой шаг в верном направлении. Об этом в комментарии НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках Всероссийской недели охраны труда заявил о том, что страна переходит к модели возвратной миграции и в долгосрочной перспективе не готова полагаться на ввоз рабочей силы из-за границы. По его словам, здесь нужен подход по принципу: приехал, подработал, уехал. «Нам здесь не нужны ни семьи, ни дети без российского гражданства в школах», - отметил Решетников.
«Это довольно неожиданное заявление, потому что до сих пор у нас чиновники воздерживались от таких высказываний. Действительно, в России сейчас странная модель реализуется трудовой миграции, когда одновременно, так сказать, с доходами мы получаем и расходы в виде приезда членов семьи, бесплатных образования, медицины. Это как в сказке про вершки и корешки - предприниматель, допустим, получает, условно говоря, вершки в виде работников, а корешки достаются налогоплательщикам, государству. Безусловно, здесь ключевой вопрос - это наличие в стране избыточного количества мигрантов, которые не работают, членов семьи», - отметил депутат.
Михаил Матвеев также считает, что тезис о нехватке рабочих рук ложный, поскольку к нему забывают добавлять «дешевых».
«В России не хватает дешевых рабочих рук, которым бизнесмены могут платить меньше, а оставлять себе прибыль больше. То есть, они хотят не по 50 тысяч, скажем, платить зарплату, а по 40, потому что они хотят зарабатывать, условно, миллион в день, а не 500 тысяч, вот и весь секрет Полишинеля. Я вообще считают, что эта тема демонизирована. Происходит трансформация экономики, появляются какие-то новые виды деятельности. Доставка, к примеру, очень популярна среди мигрантов, но еще 10 лет назад этого не было вообще, кроме пиццы. Это очень бурно развилось в период пандемии, когда людям запрещали выходить, бизнес отреагировал на это таким образом. Давайте представим, что завтра все курьеры исчезнут и доставки не будет. Кто-нибудь умрет от голода? Нет, не умрет», - констатировал собеседник НСН.
Матвеев напомнил, что по данным президента РФ Владимира Путина, в стране находятся 10 млн мигрантов. При этом, по информации МВД, 4 млн получили российские паспорта. Всем им надо где-то жить вместе семьями, а это приводит к спекулятивному росту строительства многоэтажных домов и обособлению приезжих.
«Вот эти небоскребы, они для кого строятся? Я депутат от Самарской области, и как-то проводил у себя детский праздник там на Новый год, половина девочек были в хиджабах. Я поинтересовался, откуда такой наплыв, выяснилось, что рядом сдали новостройку, и туда по ипотеке очень много заехало мигрантов. Получается, у нас мигранты строят дома для мигрантов, мигранты открывают магазины для мигрантов, все эти шаурмичные, чайханы и прочее. У нас уже какое-то параллельное население существует, техническое мигрантское, где уже есть своя экономика, свои такси, свои рынки, свои продавцы. Возникает вопрос, а если мы уберем мигрантов из страны, может быть, нам не нужно будет рабочих рук столько, своих хватит?» - резюмировал Михаил Матвеев.
Ранее демограф Юрий Крупнов заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что приток населения на Дальний Восток обеспечивает не талантливая молодежь, а мигранты, и ещё вопрос, хорошо ли это.
