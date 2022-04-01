Володин потребовал от критикующих спецоперацию уйти со своих постов

По его словам, некоторые сделали это с целью переждать, а некоторые из заграницы выступают с обвинительными высказываниями, «кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки».

Он привёл в пример оперную певицу Анну Нетребко и подчеркнул, что в подобных случаях «жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине», и такое поведение по отношению к защищающим страну солдатам и офицерам является подлостью и предательством.

«Госдума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер», - написал Володин.

Спикер добавил, что депутаты будут настаивать на кадровых решениях.

Ранее актриса Мария Шукшина раскритиковала российских знаменитостей, которые покинули страну на фоне специальной операции РФ на Украине, сравнив их с рептилиями.