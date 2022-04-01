Володин потребовал от критикующих спецоперацию уйти со своих постов
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что кроме артистов, поддерживающих российских военнослужащих, есть убежавшие в другие страны.
По его словам, некоторые сделали это с целью переждать, а некоторые из заграницы выступают с обвинительными высказываниями, «кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки».
Он привёл в пример оперную певицу Анну Нетребко и подчеркнул, что в подобных случаях «жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине», и такое поведение по отношению к защищающим страну солдатам и офицерам является подлостью и предательством.
«Госдума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер», - написал Володин.
Спикер добавил, что депутаты будут настаивать на кадровых решениях.
Ранее актриса Мария Шукшина раскритиковала российских знаменитостей, которые покинули страну на фоне специальной операции РФ на Украине, сравнив их с рептилиями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+19 164 / сут.
Умерли
369 тыс.+342 / сут.
Выздоровели
16,9 млн+45 998 / сут.
- Захарова раскритиковала Chanel за отказ продавать товар жителям России
- Матвиенко заявила о необходимости увеличить потребление газа внутри РФ
- В Минкульте объяснили перенос премьеры фильма «Ампир V» по книге Пелевина
- ЕС готовит новые санкции против России
- Володин потребовал от критикующих спецоперацию уйти со своих постов
- Депутат Хамзаев предложил лишить Депардье гражданства за высказывание о спецоперации на Украине
- Эрдоган запланировал переговоры с Путиным
- Лавров: Россия выступает за гарантии безопасности для Москвы, Киева и Европы
- Российские транспортные самолёты арестовали на Украине
- Болгария, Италия и Швейцария объявили об отмене антиковидных ограничений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru