Анна Нетребко сообщила о возобновлении выступлений
Мировая оперная дива Анна Нетребко заявила, что после перерыва вернется к работе в конце мая 2022 года, сообщают РИА Новости.
В «Метрополитен-опера» в начале марта объявили, что Нетребко не заявлена на участие в постановках в текущем сезоне, из-за того, что она публично не осудила президента РФ Владимира Путина и проводимую российскими Вооруженными силами спецоперацию на Украине. Разорвала с артисткой все отношения по той же причине и Баварская государственная опера.
После этого Нетребко взяла паузу в концертной деятельности.
«Я люблю свою родину Россию и своим искусством стремлюсь только к миру и единству», — объявила российская оперная певица.
Ранее актриса Мария Шукшина раскритиковала российских знаменитостей, которые покинули страну на фоне специальной операции РФ на Украине, сравнив их с рептилиями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Лавров посетит Нью-Дели 31 марта - 1 апреля
- Абхазия не планирует входить в состав России
- В Армении задержан министр по чрезвычайным ситуациям
- «Азимут» запустил авиасообщение между Ярославлем и Архангельском
- Премьер-министр Нидерландов назвал условие ослабления санкций ЕС против России
- Кадыров уличил Мединского в ошибке на переговорах с Украиной
- Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Мексики
- Анна Нетребко сообщила о возобновлении выступлений
- Британия запретит обслуживание самолетов находящихся под санкциями бизнесменов РФ
- Глава МИД Франции не видит прогресса в российско-украинских переговорах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru