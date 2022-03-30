Анна Нетребко сообщила о возобновлении выступлений

Мировая оперная дива Анна Нетребко заявила, что после перерыва вернется к работе в конце мая 2022 года, сообщают РИА Новости.

В «Метрополитен-опера» в начале марта объявили, что Нетребко не заявлена на участие в постановках в текущем сезоне, из-за того, что она публично не осудила президента РФ Владимира Путина и проводимую российскими Вооруженными силами спецоперацию на Украине. Разорвала с артисткой все отношения по той же причине и Баварская государственная опера.

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После этого Нетребко взяла паузу в концертной деятельности.

«Я люблю свою родину Россию и своим искусством стремлюсь только к миру и единству», — объявила российская оперная певица.

Ранее актриса Мария Шукшина раскритиковала российских знаменитостей, которые покинули страну на фоне специальной операции РФ на Украине, сравнив их с рептилиями.

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ФОТО: РИА Новости
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