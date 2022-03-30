Анна Нетребко сообщила о возобновлении выступлений

Мировая оперная дива Анна Нетребко заявила, что после перерыва вернется к работе в конце мая 2022 года, сообщают РИА Новости.

В «Метрополитен-опера» в начале марта объявили, что Нетребко не заявлена на участие в постановках в текущем сезоне, из-за того, что она публично не осудила президента РФ Владимира Путина и проводимую российскими Вооруженными силами спецоперацию на Украине. Разорвала с артисткой все отношения по той же причине и Баварская государственная опера.