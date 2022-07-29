Володин поручил проверить «Леруа Мерлен» из-за детских обоев с украинским Крымом

В сообщении говорится, что такие фотообои с детской картой мира при покупке обнаружили жители Москвы. По их словам, также на карте нет независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР.

Володин поручил Комитету по безопасности ГД направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети «Леруа Мерлен», где продаётся подобная продукция, и принятия соответствующих мер реагирования.

«Это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться», - заключил председатель парламента.

Ранее Володин, комментируя желание других стран распоряжаться российскими ресурсами за границей, пригрозил США возвращением Аляски в состав РФ.