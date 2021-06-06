Сборная Украины по футболу собирается на Евро-2020 в новой форме - с силуэтом Крыма
На новой форме сборной Украины для чемпионата Европы по футболу изображен абрис Крыма. Обмундирование футболистов презентовал глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
«Украина будет выступать на Евро в новой особой форме. Главным её атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и сёлами, где главная мелодия с детства — мелодия национального гимна», - заявил Павелко в Facebook.
Напомним, Крым вошел в состав России в2014 году в результате общенародного референдума, результаты которого Украина не признает.
Напомним, чемпионат Европы, перенесённый с лета 2020-го на год из-за пандемии коронавируса, состоится с 11 июня по 11 июля.
Сборная Украины на групповом этапе континентального первенства сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
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