Сборная Украины по футболу собирается на Евро-2020 в новой форме - с силуэтом Крыма

«Украина будет выступать на Евро в новой особой форме. Главным её атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и сёлами, где главная мелодия с детства — мелодия национального гимна», - заявил Павелко в Facebook.

Напомним, Крым вошел в состав России в2014 году в результате общенародного референдума, результаты которого Украина не признает.

Напомним, чемпионат Европы, перенесённый с лета 2020-го на год из-за пандемии коронавируса, состоится с 11 июня по 11 июля.

Сборная Украины на групповом этапе континентального первенства сыграет с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

