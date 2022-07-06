Володин пригрозил США возвращением Аляски в состав РФ
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в составе США есть территории, которые можно вернуть, сообщает РИА новости.
Комментируя желание других стран распоряжаться российскими ресурсами за границей он отметил, что сначала следует хорошо подумать.
Депутат от КПРФ Николай Коломейцев, в свою очередь, подчеркнул, что Норвегия пропустила российские грузы на Шпицберген после того, как в парламенте обсудили денонсацию договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.
«Нам есть всегда, чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории - Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть, что возвращать», - добавил Володин.
Ранее глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил США вернуть России Аляску.
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