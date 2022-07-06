Володин пригрозил США возвращением Аляски в состав РФ

Комментируя желание других стран распоряжаться российскими ресурсами за границей он отметил, что сначала следует хорошо подумать.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев, в свою очередь, подчеркнул, что Норвегия пропустила российские грузы на Шпицберген после того, как в парламенте обсудили денонсацию договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

«Нам есть всегда, чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории - Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть, что возвращать», - добавил Володин.

Ранее глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил США вернуть России Аляску.

