Володин пригрозил США возвращением Аляски в состав РФ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в составе США есть территории, которые можно вернуть, сообщает РИА новости.

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Комментируя желание других стран распоряжаться российскими ресурсами за границей он отметил, что сначала следует хорошо подумать.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев, в свою очередь, подчеркнул, что Норвегия пропустила российские грузы на Шпицберген после того, как в парламенте обсудили денонсацию договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

«Нам есть всегда, чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории - Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть, что возвращать», - добавил Володин.

Ранее глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил США вернуть России Аляску.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АляскаСШАГосдумаВячеслав Володин
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