Володин и Медведев в День Конституции отметили новые поправки для развития суверенитета страны
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя россиян с Днем Конституции, обратил внимание на то, что поправки в Основной закон, которые были приняты в 2020 году, определили новый этап в развитии России.
«Принятые на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года поправки в Конституцию определили новый этап развития России как суверенного демократического правового социального государства, где высшей ценностью является человек, его благополучие», - отмечается на сайте Госдумы РФ.
Эту мысль в своем поздравлении россиян развил председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».
«Именно конституция гарантирует неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан нашей страны, выступая как акт прямого действия. Этот основополагающий документ имеет огромное значение для защиты суверенитета государства, проведения самостоятельного политического и экономического курса, обеспечения стабильности и безопасности. Конституция не просто важнейший источник права, а живой нормативный организм, важнейшие принципы которого неизменны, а отдельные институты находятся в развитии», - заявил Медведев.
День Конституции в России празднуют с 12 декабря с 1994 года, когда президент РФ Борис Ельцин подписал соответствующий указ. За год до этого состоялось всенародное голосование, на котором был принят Основной закон страны.
Ранее юрист и политик, один из авторов конституции РФ Сергей Шахрай в эфире НСН выразил уверенность, что проблема верховенства конституции России над нормами международного права юридически безупречно была решена в прежнем варианте основного закона.
«Мы суверенное государство, и основной закон страны выше норм международного права. Мы признаем только те нормы, к которым присоединились, ратифицировали конвенции. Это наше решение, нам его никто не навязал. То есть мы не доверяем сами себе. Ломимся в открытую дверь. Может быть, это нужно психологически, что мы такие самостийные, суверенные. В Европе будут смеяться. Пусть смеются, они нас не любят, и мы их не любим», - считает Шахрай.
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