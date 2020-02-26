В Кремле назвали «обнуление президентских сроков» личным мнением Суркова

Бывший помощник президента Владислав Сурков больше не работает в администрации главы государства или в каком-либо учреждении, напомнили в Кремле, комментируя размышления о возможном обнулении президентских сроков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что теперь это просто «мнение россиянина», пусть даже компетентного и авторитетного среди политологов, передает РИА Новости.

Как напоминает РИА ФАН, Сурков в интервью политологу Алексею Чеснакову заявил, что в случае уточнения в Конституции полномочий главы государства президентские сроки нужно будет обнулить. Если этого не произойдёт, то власти «погрешат против юридической чистоты», считает Сурков. Экс-помощник президента при этом подчеркнул, что не участвует в подготовке поправок в Конституцию.

Сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас уже заявил, что в тексте поправок обнуление президентских сроков не предусмотрено.

Ранее речь шла о том, чтобы исключить из Конституции слово «подряд» в части, где речь идёт о двух президентских сроках.

