«В Европе будут смеяться». Автор конституции РФ оценил поправки

По его словам, поправки к конституции нанесли удар по российскому государству.

«Принятые поправки составляют всего 15% основного закона. Но они сильно нарушили единство государственной власти. Теперь государственная власть разбалансирована. И сделано это на уровне основного закона. Я – юрист, поправки приняты, значит, будем им следовать, будем исполнять. Но надо видеть риски, надо их минимизировать. У нас авторитет и власть разводятся по разным институтам. Это опасно. Нельзя единство государственной власти разрыхлять. В обществе нет многопартийности, в обществе нет конкуренции. В этих условиях перераспределение полномочий будет приводить не к тем результатам, которые мы хотим», - заметил собеседник НСН.

Он отметил, что для обнуления президентских сроков Путина поправки были не нужны.

«Если все было сделано для того, чтобы президент мог еще и еще раз избираться, эту задачу можно было решить так же, как смертную казнь. Она у нас в конституции есть, но не применяется, потому что объявлен мораторий, приостановлено. И мы могли часть про два срока тоже приостановить, пока мы «в кольце врагов», «санкции». И можно было снова избираться. Но это было бы бесплатно. А так мы в июле выбросили 36 млрд рублей на голосование. Это три субъекта Российской Федерации со всеми потрохами, цена вопроса», - заключил Шахрай.

Ранее Совет Федерации также утвердил особую процедуру прекращения полномочий судей в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство.

