«В Европе будут смеяться». Автор конституции РФ оценил поправки
Один из авторов конституции РФ объяснил в эфире НСН, зачем приняли поправку о верховенстве основного российского закона над международным правом.
Совет Федерации одобрил пакет законов о верховенстве конституции РФ. Согласно принятым изменениям, применение международных договоров в истолковании, противоречащем конституции, на территории России не допускается.
Юрист и политик, один из авторов конституции РФ Сергей Шахрай в эфире НСН выразил уверенность, что проблема верховенства конституции России над нормами международного права юридически безупречно была решена в прежнем варианте основного закона.
«Что такое международный договор? В России международный договор ратифицируется федеральным законом. По своей юридической силе федеральный закон стоит ниже федерального конституционного закона и ниже конституции. Иерархия очень четко соблюдена. Если же нам не нравится международный договор, давайте его денонсируем. Зачем переписывать конституцию? Мы суверенное государство, и основной закон страны выше норм международного права. Мы признаем только те нормы, к которым присоединились, ратифицировали конвенции. Это наше решение, нам его никто не навязал. То есть мы не доверяем сами себе. Ломимся в открытую дверь. Может быть, это нужно психологически, что мы такие самостийные, суверенные. В Европе будут смеяться. Пусть смеются, они нас не любят, и мы их не любим», - считает Шахрай.
По его словам, поправки к конституции нанесли удар по российскому государству.
«Принятые поправки составляют всего 15% основного закона. Но они сильно нарушили единство государственной власти. Теперь государственная власть разбалансирована. И сделано это на уровне основного закона. Я – юрист, поправки приняты, значит, будем им следовать, будем исполнять. Но надо видеть риски, надо их минимизировать. У нас авторитет и власть разводятся по разным институтам. Это опасно. Нельзя единство государственной власти разрыхлять. В обществе нет многопартийности, в обществе нет конкуренции. В этих условиях перераспределение полномочий будет приводить не к тем результатам, которые мы хотим», - заметил собеседник НСН.
Он отметил, что для обнуления президентских сроков Путина поправки были не нужны.
«Если все было сделано для того, чтобы президент мог еще и еще раз избираться, эту задачу можно было решить так же, как смертную казнь. Она у нас в конституции есть, но не применяется, потому что объявлен мораторий, приостановлено. И мы могли часть про два срока тоже приостановить, пока мы «в кольце врагов», «санкции». И можно было снова избираться. Но это было бы бесплатно. А так мы в июле выбросили 36 млрд рублей на голосование. Это три субъекта Российской Федерации со всеми потрохами, цена вопроса», - заключил Шахрай.
Ранее Совет Федерации также утвердил особую процедуру прекращения полномочий судей в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство.
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