Володин: Госдума в июле примет решение о запрете смены пола

Политик в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что для страны важны традиционные семейные ценности. Володин напомнил, что три года назад граждане проголосовали за Конституцию, защищающую «институт брака как союз мужчины и женщины».

«Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола», — написал спикер Госдумы.

Ранее депутат Госдумы, религиовед и юрист Николай Николаев в пресс-центре НСН раскрыл детали проекта закона, запрещающего операции по смене пола и изменение пола в документах. В законопроекте пропишут исключения, так как дети могут рождаться с физиологическими изменениями.

«Речь идет только о детях. Если аномалии наблюдаются, предложено сделать комиссию, которая и будет определять дальнейшие шаги. Когда у человека признаки двух полов, ему нечего менять, это не смена пола, ему нужно определиться. Основная история в этом смысле - набор хромосом. Если человек дожил до двадцати или пятидесяти лет и только тогда определился, это уже запрещено», - рассказал Николаев.

