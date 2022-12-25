Володин анонсировал повышение налогов для уехавших россиян
В Госдуме разрабатывают законопроект о введении повышенной ставки налогообложения для россиян, уехавших из страны. Об этом рассказал спикер российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения», — отметил Володин.
По мнению председателя ГД РФ, стратегия предоставления преференций и льгот покинувшим Россию, чтобы вернуть соотечественников обратно, оказалась ошибочной. По словам Володина, россияне «не поддерживают» сограждан, которые решили покинуть страну.
Ранее дизайнер Артемий Лебедев в подкасте шоумена Сергея Мезенцева на YouTube заявил, что за границей россияне могут лишь «ассимилироваться и раствориться». По его словам, из России в Армению, Грузию, Казахстан, Сербию, Кипр и другие страны уже уехали «два миллиона лучших людей, самых правильных, настоящих», однако он пока не видел и не слышал ни примеров их успеха, ни историй о классной жизни.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 986 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 004 / сут.
- Володин анонсировал повышение налогов для уехавших россиян
- В России могут сократить новогодние праздники и выходные на время спецоперации
- МИД КНР: отношения Китая и России крепкие, как монолит
- В Китае перестанут публиковать ежедневные данные о COVID-19
- Житель Ленобласти сгорел в автомобиле
- В Белоруссии заявили о дефляции в стране
- Терапевт предупредила о проблемах с сердцем из-за гриппа
- ОАЭ отправят Киеву 2,5 тысячи электрогенераторов
- СМИ: певец Антонов продолжает реабилитацию в России
- В Китае планируют к 2030 году высадиться на Луну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru