Володин анонсировал повышение налогов для уехавших россиян

«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения», — отметил Володин.

По мнению председателя ГД РФ, стратегия предоставления преференций и льгот покинувшим Россию, чтобы вернуть соотечественников обратно, оказалась ошибочной. По словам Володина, россияне «не поддерживают» сограждан, которые решили покинуть страну.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев в подкасте шоумена Сергея Мезенцева на YouTube заявил, что за границей россияне могут лишь «ассимилироваться и раствориться». По его словам, из России в Армению, Грузию, Казахстан, Сербию, Кипр и другие страны уже уехали «два миллиона лучших людей, самых правильных, настоящих», однако он пока не видел и не слышал ни примеров их успеха, ни историй о классной жизни.