Дизайнер Артемий Лебедев заявил о бесплодности эмиграции из России

По его словам, из России в Армению, Грузию, Казахстан, Сербию, Кипр и другие страны уже уехали «два миллиона лучших людей, самых правильных, настоящих», однако он пока не видел и не слышал ни примеров их успеха, ни историй о классной жизни.

«Я очень люблю мемуары. Когда были волны эмиграции в 1917 году или в 70-х, где истории успеха? Где люди, которые уехали туда, и что они там сделали, чего там добились? Ты можешь только ассимилироваться и раствориться. Как в океан пресной воды вылить из бутылки – и всё!» - поделился своим мнением дизайнер.

Ранее Лебедев заявил, что уедет из России «на ближайшую сушу» лишь в случае глобального потопа, скрывшего территорию страны под водой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

