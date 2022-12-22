Охлобыстин: Артисты должны разделять со своим народом все тяготы, а не бежать

Артисты находятся в числе первых людей, которые должны разделять со своим народом все тяготы, а не бежать после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил российский актер и режиссер Иван Охлобыстин в интервью RT.

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Он выразил уверенность, что спустя время те россияне, которые уехали, осознают свою ошибку. Охлобыстин отметил, что существуют «непреложные истины», которым необходимо следовать. Среди таких истин он назвал то, что родину нельзя оставлять. Кроме того, актер подчеркнул, что при любом развитии событий будет стоять на стороне России.

Ранее ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что спецоперация на Украине отразилась на репертуаре театров в 2022 году, при этом пришлось заменять уехавших актеров и режиссеров в спектаклях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияАктеры
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