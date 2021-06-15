Волочкова заявила, что больше не собирается в политику
Российская балерина Анастасия Волочкова на пресс-конференции в НСН объяснила, что преследует другие цели.
Российская балерина, актриса и общественный деятель Анастасия Волочкова на пресс-конференции в НСН заявила, что у нее своя политика.
«Я там была, у меня своя политика. Моя политика заключается в том, чтобы объединять детей нашей России, посредством музыки, танца. Для этой политики объединения людей и созидания мне не нужны партийные билеты и мандаты. Мне предлагали баллотироваться от одной из областей еще четыре года назад, но я просто объяснила, что мне это не нужно. Я вышла из партии "Единая Россия" восемь лет назад, я перестала заниматься клоунадой, я ей не занималась и не хотела», - объяснила Волочкова.
Ранее российская балерина, актриса и общественный деятель Анастасия Волочкова на пресс-конференции в НСН заявила, что в Большом театре все вопросы решаются «через постель».
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