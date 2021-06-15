«Через постель». Волочкова рассказала о принципах работы Большого театра

Российская балерина, актриса и общественный деятель Анастасия Волочкова на пресс-конференции в НСН заявила, что в Большом театре все вопросы решаются «через постель».

«Я работала только в балетном зале, у станка. Что касается других моментов, Коля Цискаридзе говорит, что сейчас все через постель, оно и тогда было через постель. Меня это не касалось, потому что у меня все было в порядке, у меня все было хорошо, я жила с достойным мужчиной. Сейчас такой мир, когда очень много можно решить деньгами. Я стала заложницей в 2003 году, когда деньги начали вмешиваться в политику театра», - отметила Волочкова.