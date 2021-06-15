«Через постель». Волочкова рассказала о принципах работы Большого театра
Российская балерина, актриса и общественный деятель Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН рассказала, как решались многие вопросы в Большом театре.
Российская балерина, актриса и общественный деятель Анастасия Волочкова на пресс-конференции в НСН заявила, что в Большом театре все вопросы решаются «через постель».
«Я работала только в балетном зале, у станка. Что касается других моментов, Коля Цискаридзе говорит, что сейчас все через постель, оно и тогда было через постель. Меня это не касалось, потому что у меня все было в порядке, у меня все было хорошо, я жила с достойным мужчиной. Сейчас такой мир, когда очень много можно решить деньгами. Я стала заложницей в 2003 году, когда деньги начали вмешиваться в политику театра», - отметила Волочкова.
По ее словам, деньги в Большом театре стали выше искусства.
«Сейчас и тогда получалось так, что человек с деньгами может прийти к директору Большого и сказать «вот эта мне дала, вот она будет танцевать, а эта не дала – гоните в шею». Девочки обращались ко мне с просьбой защитить их интересы. Было такое, что дирекция Большого вместе с олигархами устраивали тусовки за границей, снимали дворцы, замки, после которых девочек загоняли на банкеты с продолжением. Если девочки отказывались, им говорили, что это их последняя поездка. Эта ситуация, что все через постель, происходит и у девушек, и у мужчин», - добавила она.
Ранее балерина заявила в ходе пресс-конференции в НСН, что работала в Большом театре не ради денег, а из-за людей.
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