Волочкова рассказала о сексе в самолете
Балерина Анастасия Волочкова рассказала журналистам о лучшем сексе в ее жизни. По ее словам, он произошёл «в частном самолете с любимым человеком», с которым они прожили 3,5 года.
«Это было незабываемо», - поделилась Волочкова в беседе с изданием Starhit. Интервью вышло по случаю 45-летия балерины.
С кем именно был секс, она не уточнила.
Волочкова также призналась, что она выступает за долгие и продолжительные отношения, причем как любовные, так и дружеские, и даже рабочие. В статье говорится, что артистка называет себя очень преданным и верным человеком.
По сообщениям СМИ, совсем недавно балерина призналась, что больше не готова делиться подробностями личной жизни, как она делала это раньше.
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