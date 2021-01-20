Волочкова рассказала о сексе в самолете

Балерина Анастасия Волочкова рассказала журналистам о лучшем сексе в ее жизни. По ее словам, он произошёл «в частном самолете с любимым человеком», с которым они прожили 3,5 года.

«Это было незабываемо», - поделилась Волочкова в беседе с изданием Starhit. Интервью вышло по случаю 45-летия балерины.

С кем именно был секс, она не уточнила.

Волочкова также призналась, что она выступает за долгие и продолжительные отношения, причем как любовные, так и дружеские, и даже рабочие. В статье говорится, что артистка называет себя очень преданным и верным человеком.

По сообщениям СМИ, совсем недавно балерина призналась, что больше не готова делиться подробностями личной жизни, как она делала это раньше.

