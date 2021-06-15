«Не из-за денег». Волочкова объяснила претензии к Большому театру

«Когда я пришла в Большой театр и попросила выдать мою трудовую книжку, стало ясно, что это сфальсифицированный документ, потому что Большой театр написал, что с 1998 года по 2003 года я там не работала. Я даже не знаю, что у них был в воображении, когда в списке спектакля я есть, а в трудовой книжке меня нет. Я с 1998 года я не получила ни копейки от Большого театра за свою работу, тут серьезная ситуация. Многие могут спросить, почему я 20 лет не поднимала вопросов финансов. Потому что я творчеством, как занималась, так и занимаюсь. Мне не деньги были нужны от Большого театра, а работа с людьми, с такими мэтрами, как Васильев, Максимова Екатерина Сергеевна, Наталья Игоревна Бессмертова, Юрий Григорович, Майя Плисецкая, я могу долго перечислять этот список. Вот для чего я была в Большом театре», - заявила Волочкова.

Напомним, что конфликт Анастасии Волочковой с администрацией Большого театра начался еще в 2000 году. В 2003 году балерину после громкого скандала якобы официально уволили из театра. Руководство Большого заявило о том, что Анастасия находится в плохой физической форме, имеет лишний вес и ей невозможно подобрать партнера. Балерина с этим не согласилась и всё произошедшее назвала травлей со стороны врагов и завистников.

