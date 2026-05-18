СМИ: Десять новых предполагаемых жертв Эпштейна нашли во Франции
Около десяти новых возможныъхх жертв покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна обратились в прокуратуру Парижа, сообщила в эфире телеканала RTL прокурор Лора Беккуо.
По ее словам, общее количество обратившихся достигло примерно двадцати человек. В настоящее время прокуратура тщательно проверяет все показания обратившихся, чтобы проанализировать вещественные доказательства. Правоохранители пытаются выявить возможных посредников Эпштейна во Франции.
Ранее сокамерник Эпштейна нашел его предсмертную записку и рассказал о ее содержимом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
