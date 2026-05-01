СМИ: Сокамерник Эпштейна нашел его предсмертную записку и рассказал о ее содержимом

По его словам, в 2019 году он нашел письмо. Это произошло после того, как Эпштейна обнаружили без сознания. После этого финансист перевели в другую часть тюрьмы и поместили под наблюдение из-за риска самоубийства. Тартальон указал, что записка была спрятана в книге. Это был листок желтой бумаги, вырванный из блокнота.

Сокамерник утверждает, что в записке Эпштейн отмечал, что следователи за много месяцев работы «ничего не нашли». «Что вы хотите, чтобы я сделал, разрыдался? Пора прощаться», — написал бизнесмен.

Ранее стало известно, что среди засекреченных наследниц Эпштейна — три россиянки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

