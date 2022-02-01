Волочкова объявила о расставании с женихом Сергеем

Танцовщица обвинила экс-жениха в попытке пира на их отношениях. По словам артистки, ее чувства к Сергею и его сыну были искренними. Она всегда вставала на его защиту от хейтеров, которые осуждали его за то, что он завязал отношения с балериной. Волочкова отметила, что единственные чувства, которые остались у нее — это разочарование и отчаяние.

Она отметила, что готова перейти в отношениях с бывшим женихом от романтических отношений к дружбе.

Как заявил сам Сергей, инициатором разрыва стал он, так как Волочкова совершила несколько поступков, которые он простить не готов.

Напомним, Волочкова намерена подать в суд на члена экипажа, который спровоцировал конфликт в возвращавшемся с Мальдивских островов самолете. Ее обвинили в игнорировании требования о ношении медицинской маски.

