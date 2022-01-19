Волочкова подаст в суд на стюарда после конфликта в самолете

Ранее стало известно, что Волочкова устроила скандал на борту, следовавшем в Москву, из-за нежелания надеть маску. По словам пассажиров, конфликт продлился час, и повлиять на артистку не удалось.

Волочкова и ее спутник Сергей рассказали «Известиям», что балерина была в маске, однако приспустила ее, чтобы выпить кофе. После этого к паре подошел стюард по имени Иван, стал снимать происходящее на камеру и высказывать претензии артистке из-за отсутствия маски. Как отметил Сергей, 90% пассажиров самолета не использовали средства индивидуальной защиты, при этом «стюард начал грубить, вытягивать на конфликт».

«Я Волочкова просто. Полсамолета сидели без масок, докопались до Волочковой», — заявила балерина.

По словам пары, по прилете они провели пять часов в полиции. На балерину составили административный протокол, отмечает РЕН ТВ. Волочкова подчеркнула, что «это провокация, ущерб деловой репутации, время, клевета», и она подаст в суд на стюарда.

