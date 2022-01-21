«Скучно со мной не бывает»: Волочкова рассказала о скандале на рейсе

Российская балерина Анастасия Волочкова после скандала во время перелета из Мальдив в Москву, рассказала свою версию произошедшего, сообщает «РЕН ТВ».

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Она считает, что не виновата в нарушении предписаний Роспотребнадзора и приспускала медицинскую маску на борту лайнера только для того, чтобы попить кофе или чай. По словам артистки, претензии стали предъявлять именно ей из-за ее громкого имени, потому что хотели «сенсации».

«Вообще просто людям было важно докопаться до меня, спровоцировать и из-за какой-то маски, причем надетой...», сказала Волочкова. По ее словам, «весь самолет реально сидел без масок», однако «докопались» только до нее, так как «это удобно, это выгодно устроить вот эту сенсацию».

Балерина обвиняет в разжигании скандала стюарда, на которого она намерена подать в суд «за клевету, за моральный ущерб». «Извините, мы 4,5 часа в полиции просидели», — отметила Волочкова.

Ранее PR-директор артистки Светлана Герасимова сообщила, что Волочкова не летает трезвой из-за аэрофобии. Так она прокомментировала информацию, согласно которой во время перелета с Мальдивских островов в Москву Волочкова употребляла алкоголь и отказывалась надеть медицинскую маску.

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ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Анастасия Волочкова
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