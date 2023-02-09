Волочкова объяснила свое состояние на интервью у Жигаловой

Время для интервью было выбрано неправильно, отметила в эфире НСН Анастасия Волочкова. 

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН объяснила, что на шоу «Алена, блин! Посидим» она приехала уставшей, так как до 5 утра проводила время со своей дочерью.

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«Время для интервью было выбрано неправильно. У меня приехала дочка на мой день рождения, осталось у меня дома, мы до 5 утра сидели, разговаривали. Я не спала всю ночь. Когда я позвонила Алене и сказала, давай перенесем съемку, я честно сказала, что я устала. Я не знала формата, на который иду. Я не хочу верить, что это была подстава. Мне была поставлена бутылка (алкоголя – ред. НСН). А я говорю всегда, что я думаю. Было видно в программе, что я устала. Если бы человек был благороден, она бы сказала: Насть, поезжай домой, отдохни», - сказала Волочкова.

Ранее актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН заявил, что заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова является душой России.

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