Волочкова объяснила свое состояние на интервью у Жигаловой
Время для интервью было выбрано неправильно, отметила в эфире НСН Анастасия Волочкова.
Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН объяснила, что на шоу «Алена, блин! Посидим» она приехала уставшей, так как до 5 утра проводила время со своей дочерью.
«Время для интервью было выбрано неправильно. У меня приехала дочка на мой день рождения, осталось у меня дома, мы до 5 утра сидели, разговаривали. Я не спала всю ночь. Когда я позвонила Алене и сказала, давай перенесем съемку, я честно сказала, что я устала. Я не знала формата, на который иду. Я не хочу верить, что это была подстава. Мне была поставлена бутылка (алкоголя – ред. НСН). А я говорю всегда, что я думаю. Было видно в программе, что я устала. Если бы человек был благороден, она бы сказала: Насть, поезжай домой, отдохни», - сказала Волочкова.
Ранее актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН заявил, что заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова является душой России.
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