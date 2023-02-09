Джигурда назвал Волочкову «нестерильной душой России»

Совмещение плюсов и минусов в одной женщине – это уникально, отметил в эфире НСН Никита Джигурда. 

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова является душой России, хоть и нестерильной, заявил актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН.

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«Для меня, без троллинга, богиня Волочкова душа России. Да, нестерильная, да, хулиганит иногда, троллит часто. Это совмещение плюсов и минусов в одной женщине – это уникально. То, что Настя делает сотни благотворительных спектаклей, где завораживающая сказка, что происходит после спектакля… Все хотят сфотографироваться с ней и рвут на части», - сказал Джигурда.

Ранее Никита Джигурда в пресс-центре НСН признался, что вместе с балериной Анастасией Волочковой они притворяются пьяными для средств массовой информации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАнастасия ВолочковаНикита Джигурда
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