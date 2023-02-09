Джигурда назвал Волочкову «нестерильной душой России»

«Для меня, без троллинга, богиня Волочкова душа России. Да, нестерильная, да, хулиганит иногда, троллит часто. Это совмещение плюсов и минусов в одной женщине – это уникально. То, что Настя делает сотни благотворительных спектаклей, где завораживающая сказка, что происходит после спектакля… Все хотят сфотографироваться с ней и рвут на части», - сказал Джигурда.

Ранее Никита Джигурда в пресс-центре НСН признался, что вместе с балериной Анастасией Волочковой они притворяются пьяными для средств массовой информации.

