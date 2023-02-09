Спевшая патриотическую песню Волочкова попросила поддержки от властей России

«В сложные времена нам всем нужно сплотиться, помочь людям и подумать, чем каждый из нас может сделать что-то хорошее. Я совершаю дела и поступки, я бесплатно приглашаю людей на спектакли. Мне не помогает государство ни в чем, я даже не могу в России получить пенсию, потому что мне типа не хватает стажа, Большой театр у меня его украл. Если бы мне помогло мое государство какими-то грантами, или хотя бы я пенсию получала за эти надбавки...», - сказала Волочкова.

Ранее актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН заявил, что заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова является душой России.

