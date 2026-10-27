По его словам, сегодня тренд на русскую кухню набирает обороты.

«Тренд на русскую кухню есть. Пока не сильно двигается вперед, но он уже несколько лет существует и потихоньку набирает обороты. Но на улице все равно чаще встречаются чайханы и прочие заведения восточно‑азиатского формата. Это объяснимо: рынок подстраивается под спрос. Мы — страна, которая готовит дома: у нас мамы, жены, бабушки всегда готовили. Мы привыкли к борщу и котлетам. Поэтому, когда люди идут в ресторан, они пытаются попробовать что-то новое. Но, к сожалению, современная молодежь мало готовит, плохо готовит, старается питаться где-то на улице, заказывает готовую еду», — добавил Миронов.

Принятие национального стандарта на русскую кухню упорядочит представление о ней, поможет в работе поварам, а также будет способствовать популяризации и сохранению традиционных блюд. Об этом НСН ранее заявил председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», ресторатор Максим Сырников, который принимает участие в работе.

