Рестораторы поддержали идею «русского завтрака» в отелях и кафе
Тренд на русскую кухню набирает обороты, поэтому идея создать в отелях и кафе категорию «русский завтрак» очень актуальна, сказал НСН Сергей Миронов.
«Русский завтрак» в отелях будет интересен туристам. Кроме того, ему можно будет придать колорит определенного региона, сказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Российским гостиницам, пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам предложено выделить в меню отдельную категорию «русский завтрак» с традиционными блюдами и местными продуктами. Соответствующая концепция размещена на сайте Минпромторга. Согласно документу, в такой завтрак могут входить каши, блины, сырники, творог, ряженка, квас, морсы, пироги, мясные и рыбные блюда, а также традиционные хлебобулочные изделия — калачи, сайки и баранки. Миронов поддержал эту идею.
«Набор должен быть в любом случае гораздо шире. Любые заведения, когда вводят подобный завтрак, учитывают региональные особенности и те вкусы, которые востребованы потребителем. Но в целом мне инициатива нравится. Пока есть предложение именно русского завтрака. Вполне возможно, кто-то захочет придать завтраку колорит своего региона. Это интересно в первую очередь для туристического потока. Если мы говорим про русский завтрак, нам нужна все-таки эта национальная идентификация. Ты приезжаешь в Италию — ешь итальянские блюда, во Франции — французские. А в России почему-то тоже опять итальянские и французские. Поэтому нам надо все-таки с этим поработать. От Минпромторга это просто рекомендация, но, возможно, она перейдет в тренд. Очень часто многие гостиницы и отели делают что-то свое, национальное. Я недавно был в Ереване, остановился в отеле, и там наряду с европейским завтраком был прямо кусочек такого армянского завтрака — там были какие-то национальные блюда, какая-то яичница. И во многих странах есть что-то подобное», — сказал собеседник НСН.
По его словам, сегодня тренд на русскую кухню набирает обороты.
«Тренд на русскую кухню есть. Пока не сильно двигается вперед, но он уже несколько лет существует и потихоньку набирает обороты. Но на улице все равно чаще встречаются чайханы и прочие заведения восточно‑азиатского формата. Это объяснимо: рынок подстраивается под спрос. Мы — страна, которая готовит дома: у нас мамы, жены, бабушки всегда готовили. Мы привыкли к борщу и котлетам. Поэтому, когда люди идут в ресторан, они пытаются попробовать что-то новое. Но, к сожалению, современная молодежь мало готовит, плохо готовит, старается питаться где-то на улице, заказывает готовую еду», — добавил Миронов.
Принятие национального стандарта на русскую кухню упорядочит представление о ней, поможет в работе поварам, а также будет способствовать популяризации и сохранению традиционных блюд. Об этом НСН ранее заявил председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», ресторатор Максим Сырников, который принимает участие в работе.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Блогер Ремесло не признал вину по делу о фейках
- Уход в минус: Почему повысят тарифы виртуальных мобильных операторов
- Американским компаниям пригрозили тюремным сроком за покупку дизеля из России
- «Какое-то безумие!»: Почему ребенок без интернета в РФ останется без контроля и друзей
- Роскомнадзор опроверг инициативу о запрете детям до 14 лет сидеть в интернете
- Рестораторы поддержали идею «русского завтрака» в отелях и кафе
- Путин оценил отказ ЕС от российского газа пословицей «не рой другому яму»
- Роскомнадзор предложил ввести обязательную идентификацию детей в соцсетях
- Путин: По запасам природного газа Россия находится на первом месте в мире
- Новак: «Северные потоки» могут быть востребованы для поставок газа в Европу