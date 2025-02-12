«Кормят завтраками!»: Школьники Дзержинска устали скитаться, а Красный Бор отрезали от цивилизации

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Так, на днях к нам обратились жители поселка Красный Бор в Ленинградской области, часть которого уже несколько лет остается отрезанной от цивилизации. В поселке сходятся две железные дороги, между которыми образовался «треугольник» с несколькими улицами. Пешеходную дорожку к легендарной станции Поповка из стихотворения Самуила Маршака о рассеянном с улицы Бассейной разрушили и не восстанавливают, а перехода через рельсы нет. В итоге людям приходится лазить через дырки в заборе, чтобы попасть в магазин, детский сад или аптеку в своем же поселке. Однако пенсионерам это не под силу.

«У нас поселок состоит из трех частей. Одна часть основная, она находится на одной стороне железной дороги, еще одна часть за железной дорогой и небольшой кусочек, который находится между двумя железными дорогами, треугольничек такой. Вся инфраструктура поселка находится на одной стороне: там и амбулатория, и детский сад, и школа, и аптека, и магазины, и почта, и банкомат. Но с этого треугольничка туда никак не попасть. Этот участок полностью отрезан от всего остального мира. На транспорте они могут оттуда уехать в другое место, но не в свой населенный пункт. Причем там живет очень много маломобильных людей, пенсионеров, детей, семей участников СВО, но никто не реагирует. У нас была пешеходная дорожка, которая шла к станции Поповка, она в свое время была разрушена и не восстановлена. Единственный путь пешком – это несанкционированный переход железной дороги, через сетчатое ограждение, которое время от времени заваривают, а дальше за сеткой дорожки нет», – рассказала НСН одна из местных жительниц.

Мы попросили разобраться в ситуации губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

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Ну а в городе Дзержинск Нижегородской области другая проблема. Там снесли здание школы №10, а новую все никак не могут построить. Детей раскидали по четырем школам в разных концах города, а родителей «кормят завтраками», постоянно сдвигая сроки открытия новой школы имени Молева. В итоге эта новая и красивая школа пока существует только на бумаге, а первоклашки вынуждены ютиться на птичьих правах в чужой школе на другом конце города.

«Несколько лет назад у нас снесли старое здание школы №10 и планировалось построить новую хорошую школу с бассейном, объединить две старые школы в одну (еще школу №5). Однако нас кормят завтраками: нам обещали открыть ее в сентябре 2024-го года, потом обещали, что 100% откроют после нового года, но опять ничего не происходит. Сейчас говорят про 2025-й год, но не обозначают, когда. Теперь это называется школа имени Молева, на бумаге она существует, как объект, штат учителей есть, классы есть, но в итоге наши дети сейчас распределены по нескольким школам города. Каждая из этих школ находится в разных концах города и ходить пешком до них нереально. В школах, куда нас распределили, наши дети - чужие, для нас нет даже раздевалок. Педагоги вынуждены за перемену бегать из школы в школу, чтобы провести урок. Городом было выделено четыре автобуса, чтобы развозить детей и забирать, но в связи с нехваткой кадров на данный момент остался только один автобус. Его оставили только для младшей школы, а остальные ребята добираются своим ходом», – рассказала НСН представитель возмущенных родителей учеников.

Мы попросили министра просвещения России Сергея Кравцова помочь дзержинским школьникам и объяснить родителям, когда же откроется новая школа.