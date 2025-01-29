«Беременные и груднички!»: Тысячи детей в Подмосковье страдают из-за испорченной воды

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На днях к нам обратились жители ЖК «Новая Рига», входящего в городской округ Красногорск. Красивое название не уберегло людей от серьезных проблем с водой. Вторую неделю из кранов течет вода с осадком и ужасным запахом, от которой взрослые и дети покрываются язвами и высыпаниями на коже. Мыться такой водой невозможно, эта странная субстанция не щадит ни пенсионеров, ни грудничков, ни беременных. Люди в шоке и бьют во все колокола, однако местные власти упорно игнорируют проблему.

«Где-то полторы недели назад я заметила после принятия душа в ванной осадок какой-то мыльный и что-то крупное, как песок. Думаю, ладно, может быть промывка системы, но буквально через пару дней я замечаю, что у меня начинается настоящая чесотка, на коже появляются какие-то высыпания и пятна непонятного характера. Тем временем соседи сообщили в нашем общем чате, что у детей начался атопический дерматит, а у взрослых помимо чесотки начали сыпаться волосы. У нас восемь домов, это около 10 тысяч жителей и где-то треть из них, 2-3 тысячи человек – это дети. Это проблема коснулась очень многих – и пенсионеров, и грудничков. Есть беременная девушка, которая из-за этой воды попала с отравлением в больницу, ее сейчас капают в стационаре. При этом администрация нас попросту не слышит. Более того, в ответ на претензии чиновники посоветовали недовольным продать свои квартиры», - возмутилась в беседе с НСН местная жительница Екатерина Жемайдо.

Мы попросили подмосковного губернатора Андрея Воробьева и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина разобраться, кто и зачем травит тысячи людей.

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В конце декабря мы рассказывали о полчищах крыс, разгуливающих по Радужному микрорайону Твери. В ответ на запрос НСН к губернатору Игорю Рудене в правительстве региона сообщили о дератизации дома и двора на 2-й улице Красина. Досталось и управляющей компании, властям Твери тоже указали на проблему. В итоге крысы почти пропали, но просьбу жильцов о переносе помойки подальше от их подъезда пока не выполнили.

«Действительно, разница колоссальная, если смотреть, как было, и что происходит сейчас. Крыс стало меньше, но они продолжают бегать и прецеденты все равно возникают у людей. Паломничество крыс прекратилось, но только вчера читала в чате, что кому-то погрызли провода в машине и ремонт обошелся в 75 тысяч рублей. Пока контейнеры стоят, это мусорное пятно никуда не денется. При этом огромное вам спасибо за участие и помощь», - сказала НСН одна из местных жительниц.

НСН продолжает следить за ситуацией до полного решения проблемы.