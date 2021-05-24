Военный историк поспорил с Жириновским о роли Второго фронта в ВОВ
Евгений Норин заявил НСН, что Жириновскому не стоит обнулять заслуги Второго фронта, так как без него Красная армия потеряла бы еще больше миллионов жизней.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что советский лидер Иосиф Сталин допустил ошибку, заставив США и Великобританию открыть Второй фронт в июне 1944 года. «Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, все оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени», - заявил воинственный политик.
Военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал такие рассуждения политика безответственными и призвал избегать крайностей в рассуждениях на эту тему.
«Речи Жириновского просто безответственные. Владимиру Вольфовичу очень легко говорить через 75 лет после того, как нацистов разбили. Вероятнее всего, Красная армия закончила бы войну победой и без Второго фронта, но это стоило бы лишних миллионов человек. Пришлось бы мобилизировать союзников, ту же Польшу, Румынию, Болгарию, Югославию и так далее. У нас и так 27 миллионов погибло», - отметил Норин.
По его словам, СССР мог бы выиграть войну и самостоятельно, но цена была бы очень большой.
«Красная армия перемолола наиболее значимую силу нацисткой Германии – ее сухопутные войска, это факт. Но война – это командная игра, антигитлеровская коалиция вела именно командную войну. Я считаю, что из трех основных участников – СССР, США и Великобритании – два любых в той или иной перспективе выиграли бы войну без третьего, но это все стоило бы намного больше жизней, разрушений. Человечеству повезло, что тогда мы все играли в одной команде», - подчеркнул историк.
Норин также напомнил, что Западный фронт проводил масштабное воздушное наступление, на отражение которого немцы тратили большое количество сил и ресурсов.
«Война и Второй фронт – это все-таки не только непосредственные боевые действия на суше. В первую очередь, речь идет о воздушных кампаниях, о бомбардировках. Дело в том, что гражданские потери были так или иначе попутными, потому что точность бомбометания в те времена была низкой, и бомбы летели плюс минус в город. Воздушное наступление было серьезным, немцы были вынуждены огромное количество ресурсов тратить на отражение этой угрозы именно на Западном фронте», - рассказал он.
Эксперт призвал не ударяться в крайности и не умалять заслуги ни одной из стран-победительниц.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» заявил, что участились попытки оболгать историю и пересмотреть роль Красной армии в победе над нацизмом.
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