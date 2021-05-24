Военный историк поспорил с Жириновским о роли Второго фронта в ВОВ

«Речи Жириновского просто безответственные. Владимиру Вольфовичу очень легко говорить через 75 лет после того, как нацистов разбили. Вероятнее всего, Красная армия закончила бы войну победой и без Второго фронта, но это стоило бы лишних миллионов человек. Пришлось бы мобилизировать союзников, ту же Польшу, Румынию, Болгарию, Югославию и так далее. У нас и так 27 миллионов погибло», - отметил Норин.

По его словам, СССР мог бы выиграть войну и самостоятельно, но цена была бы очень большой.

«Красная армия перемолола наиболее значимую силу нацисткой Германии – ее сухопутные войска, это факт. Но война – это командная игра, антигитлеровская коалиция вела именно командную войну. Я считаю, что из трех основных участников – СССР, США и Великобритании – два любых в той или иной перспективе выиграли бы войну без третьего, но это все стоило бы намного больше жизней, разрушений. Человечеству повезло, что тогда мы все играли в одной команде», - подчеркнул историк.

Норин также напомнил, что Западный фронт проводил масштабное воздушное наступление, на отражение которого немцы тратили большое количество сил и ресурсов.