Жириновский рассказал об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что считает «ошибочным» со стороны руководителя СССР Иосифа Сталина требование от союзников открытия второго фронта.
«Зачем он требовал открывать второй фронт? Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили! Зачем ты торопишь их открывать второй фронт? <...> Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, все оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени», – заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» политик.
Жириновский также назвал Сталина «малограмотным» человеком. По мнению лидера ЛДПР, он «мешал генералам принимать правильные оперативные решения», пишет «Газета.ру».
Ранее депутат Госдумы и лидер Народно-освободительного движения Евгений Федоров в беседе с РИА ФАН заявил, что информация о союзниках по антигитлеровской коалиции в учебниках истории должна подаваться соразмерно вкладу каждой из входящих в нее стран в разгром нацизма.
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