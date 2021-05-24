Жириновский рассказал об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что считает «ошибочным» со стороны руководителя СССР Иосифа Сталина требование от союзников открытия второго фронта.

Жириновский назвал ЛДПР «девственницей на политическом поле»

«Зачем он требовал открывать второй фронт? Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили! Зачем ты торопишь их открывать второй фронт? <...> Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, все оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени», – заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» политик.

Жириновский также назвал Сталина «малограмотным» человеком. По мнению лидера ЛДПР, он «мешал генералам принимать правильные оперативные решения», пишет «Газета.ру».

Ранее депутат Госдумы и лидер Народно-освободительного движения Евгений Федоров в беседе с РИА ФАН заявил, что информация о союзниках по антигитлеровской коалиции в учебниках истории должна подаваться соразмерно вкладу каждой из входящих в нее стран в разгром нацизма.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаИосиф СталинВладимир Жириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры