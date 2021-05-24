Жириновский рассказал об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне

«Зачем он требовал открывать второй фронт? Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили! Зачем ты торопишь их открывать второй фронт? <...> Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, все оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени», – заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» политик.

Жириновский также назвал Сталина «малограмотным» человеком. По мнению лидера ЛДПР, он «мешал генералам принимать правильные оперативные решения», пишет «Газета.ру».

Ранее депутат Госдумы и лидер Народно-освободительного движения Евгений Федоров в беседе с РИА ФАН заявил, что информация о союзниках по антигитлеровской коалиции в учебниках истории должна подаваться соразмерно вкладу каждой из входящих в нее стран в разгром нацизма.

