Историк подставил под сомнение и расхожее заблуждение о том, что Япония могла победить США после авиаатаки на Перл-Харбор, если бы были нефтехранилища и цистерны с горючим. Ситино полагает, что в подобных высказываниях нет объективности – события не развернулись бы в другу сторону.Историк убежден, что Япония была нацелена на ограниченную войну с США, пожтому он не представляет себе высадку войск Японии в Калифорнии и сражения территории Соединенных Штатов.

Также сотрудник Национального музея Второй мировой войны заявил, что напрасно генерала армии Третьего рейха Эрвина Роммеля называют «Лисом пустыни» за полководческий талант. Синтино заявляет, что на счету у генерала нет ни единой значимой победы. Просто немецкий Африканский корпус удачно маневрировал в боевых условиях.

Ситино призвал не считать, как принято, единственным виновником поражения Германии в войне главу Третьего рейха Адольфа Гитлера. Историк считает, что эта ответственность лежит на команде генералов, которая входила в окружение нацистского лидера.

Ране директор Института российской истории РАН Юрий Петров рассказал, какой школьный учебник мог возмутить президента, а профессор Андрей Зубов предупредил об опасности однобокой трактовки истории.

