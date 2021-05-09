Американский историк развенчал распространенные мифы о Второй мировой войне
Спустя 75 лет в мире по-прежнему существует множество заблуждений об одном из самых масштабных вооруженных конфликтов ХХ века – Второй мировой войне. Об этом написала в своей статье для американского издания Time Оливия Ваксман, которая встретилась со старшим историком Национального музея Второй мировой войны Робом Ситино. Журналист решила развенчать часть из них.
Так, считается, что президент США Франклин Рузвельт знал о готовящемся Японией ударе по гавани Перл-Харбор и при этом ничего не предпринял, чтобы его отразить. По словам Ситино, этому нет ни одного документального подтверждения.
Историк подставил под сомнение и расхожее заблуждение о том, что Япония могла победить США после авиаатаки на Перл-Харбор, если бы были нефтехранилища и цистерны с горючим. Ситино полагает, что в подобных высказываниях нет объективности – события не развернулись бы в другу сторону.Историк убежден, что Япония была нацелена на ограниченную войну с США, пожтому он не представляет себе высадку войск Японии в Калифорнии и сражения территории Соединенных Штатов.
Также сотрудник Национального музея Второй мировой войны заявил, что напрасно генерала армии Третьего рейха Эрвина Роммеля называют «Лисом пустыни» за полководческий талант. Синтино заявляет, что на счету у генерала нет ни единой значимой победы. Просто немецкий Африканский корпус удачно маневрировал в боевых условиях.
Ситино призвал не считать, как принято, единственным виновником поражения Германии в войне главу Третьего рейха Адольфа Гитлера. Историк считает, что эта ответственность лежит на команде генералов, которая входила в окружение нацистского лидера.
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