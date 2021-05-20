Путин: Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю

Участились попытки оболгать историю и пересмотреть роль Красной армии в победе над нацизмом, что связано с усилением России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

По его словам, Россия становится сильнее, отстаивает свои национальные интересы, что приводит к попыткам извне ослабить ее и дискредитировать историю.

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Глава государства также отметил, что такого рода попытки предпринимались всегда, но сегодня великое поколение победителей уходит, и ответственность за сохранение их наследия возрастает.

Президент заверил, что власти страны не оставят без реакции попытки исказить историю Второй мировой войны.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ИсторияВторая Мировая ВойнаВладимир Путин
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