Путин: Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю

Участились попытки оболгать историю и пересмотреть роль Красной армии в победе над нацизмом, что связано с усилением России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

По его словам, Россия становится сильнее, отстаивает свои национальные интересы, что приводит к попыткам извне ослабить ее и дискредитировать историю.