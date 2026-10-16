Захарова пообещала «испепеляющий ответ» на агрессию против Калининграда
России «с трудом верится» в заверения представителей НАТО о том, что альянс не готовит блокады Калининградской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она указала, что западным «стратегам» не следует забывать о словах президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
«Любой акт вооруженного вероломства в отношении Калининградской области повлечёт за собой испепеляющий, в буквальном смысле, ответ всеми средствами, имеющимися в распоряжении России», - сказала Захарова.
Дипломат также добавила, что «война будет очень короткой».
Ранее посольство России в Ирландии заявило НАТО о готовности использовать ядерное оружие для защиты Калининградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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