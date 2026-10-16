Захарова пообещала «испепеляющий ответ» на агрессию против Калининграда

России «с трудом верится» в заверения представителей НАТО о том, что альянс не готовит блокады Калининградской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В НАТО опровергли сообщения о планах на Калининград

Она указала, что западным «стратегам» не следует забывать о словах президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Любой акт вооруженного вероломства в отношении Калининградской области повлечёт за собой испепеляющий, в буквальном смысле, ответ всеми средствами, имеющимися в распоряжении России», - сказала Захарова.

Дипломат также добавила, что «война будет очень короткой».

Ранее посольство России в Ирландии заявило НАТО о готовности использовать ядерное оружие для защиты Калининградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МИД России
ТЕГИ:НАТОКалининградская ОбластьРоссияМария Захарова

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