Военкомат в Татарстане обратился к совести граждан для «сверки данных»
Военный комиссариат Бугульмы в Татарстане призвал руководителей предприятий помочь в явке сотрудников с целью уточнения учётных данных. Это подтвердили в самом военкомате, комментируя появившиеся в сети сообщения на эту тему.
Там утверждают, что уточнения необходимы для формирования единой базы.
«У нас никогда в базах не было ИНН, СНИЛС — сейчас это требуют. Поэтому приглашаем только ради этого», — заверили РБК в органе городского военного управления.
При этом в военкомате отказались связывать такую активность с возможной предстоящей новой волной мобилизации, сославшись на то, что этого никто не знает. В комиссариате также пообещали не наказывать не явившихся по вызову, выразив надежду, что граждане придут «по совести».
В республиканском военкомате заявили, что массовая кампания по вручению повесток в Татарстане не проводится. Согласно сообщениям некоторых Telegram-каналов, просьбы способствовать явке сотрудников в военкоматы поступили и руководителям предприятий в Москве. Похожие сообщения поступали из целого ряда других регионов.
Такого рода активность не имеет отношения к мобилизации и спецоперации на Украине, заявил в комментарии НСН заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, военкоматы проводят плановые мероприятия по сверке учетных данных при оцифровке информационных баз военнообязанных.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- Президент Финляндии: Членство страны в НАТО будет неполным без Швеции
- Жена Зеленского рассказала об уничтожении российских дронов «банкой помидоров»
- Военкомат в Татарстане обратился к совести граждан для «сверки данных»
- Путин пообещал реализацию всех планов по повышению качества жизни в Крыму
- Индия ограничила срок пребывания в стране российских туристов
- В Крыму выделят землю участникам спецоперации
- Истек срок сдачи оружия жителями Днепропетровской области
- В Белом доме заявили, что вопрос о поставках F-16 Украине не обсуждается
- Росавиация договорилась об обслуживании летних рейсов в аэропортах Турции
- В Петербурге микроавтобус врезался в остановку, пострадали дети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru