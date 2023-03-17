Военкомат в Татарстане обратился к совести граждан для «сверки данных»

Военный комиссариат Бугульмы в Татарстане призвал руководителей предприятий помочь в явке сотрудников с целью уточнения учётных данных. Это подтвердили в самом военкомате, комментируя появившиеся в сети сообщения на эту тему.

Там утверждают, что уточнения необходимы для формирования единой базы.

«У нас никогда в базах не было ИНН, СНИЛС — сейчас это требуют. Поэтому приглашаем только ради этого», — заверили РБК в органе городского военного управления.

При этом в военкомате отказались связывать такую активность с возможной предстоящей новой волной мобилизации, сославшись на то, что этого никто не знает. В комиссариате также пообещали не наказывать не явившихся по вызову, выразив надежду, что граждане придут «по совести».