Военкомат в Татарстане обратился к совести граждан для «сверки данных»

Военный комиссариат Бугульмы в Татарстане призвал руководителей предприятий помочь в явке сотрудников с целью уточнения учётных данных. Это подтвердили в самом военкомате, комментируя появившиеся в сети сообщения на эту тему.

Там утверждают, что уточнения необходимы для формирования единой базы.

«У нас никогда в базах не было ИНН, СНИЛС — сейчас это требуют. Поэтому приглашаем только ради этого», — заверили РБК в органе городского военного управления.

При этом в военкомате отказались связывать такую активность с возможной предстоящей новой волной мобилизации, сославшись на то, что этого никто не знает. В комиссариате также пообещали не наказывать не явившихся по вызову, выразив надежду, что граждане придут «по совести».

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В республиканском военкомате заявили, что массовая кампания по вручению повесток в Татарстане не проводится. Согласно сообщениям некоторых Telegram-каналов, просьбы способствовать явке сотрудников в военкоматы поступили и руководителям предприятий в Москве. Похожие сообщения поступали из целого ряда других регионов.

Такого рода активность не имеет отношения к мобилизации и спецоперации на Украине, заявил в комментарии НСН заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, военкоматы проводят плановые мероприятия по сверке учетных данных при оцифровке информационных баз военнообязанных.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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