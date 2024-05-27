Водолацкий заявил о сдаче в плен более 70 солдат ВСУ во время боев за Берестовое
Во время боев за село Берестовое в Харьковской области больше 70 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передает ТАСС.
Российские военные буквально накануне освободили село Берестовое.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области», - сообщалось в сводке Минобороны России.
Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что ВС РФ выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, которые находятся на стыке Запорожской области и ДНР, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru