Под Васильевкой военные РФ взяли пленных на позициях ВСУ
В Запорожской области российские военные отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии ВС РФ штурмом взяли позиции ВСУ под Васильевкой, захватив пленных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
По данным источника, это произошло по направлению к Степногорску. Рогов добавил, что эти военные больше не хотят воевать и призывают сослуживцев тоже сложить оружие.
До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» также сообщал о взятии в плен ВС РФ французского офицера в районе Клещеевки.
Ранее «Известия» сообщили, что Рогов предрек обвал фронта в случае усиления раскола в рядах ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru