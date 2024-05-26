Под Васильевкой военные РФ взяли пленных на позициях ВСУ

В Запорожской области российские военные отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии ВС РФ штурмом взяли позиции ВСУ под Васильевкой, захватив пленных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

По данным источника, это произошло по направлению к Степногорску. Рогов добавил, что эти военные больше не хотят воевать и призывают сослуживцев тоже сложить оружие.