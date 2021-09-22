«Водкой детей не кормят!» В полиции удивились предложению не сажать за «кражи от бедности»
В России может повториться «американская история», когда с уменьшением ответственности начались повальные грабежи, сказал НСН Игорь Суслов.
Большинство жителей России бедные, и это не должно становиться основанием для уменьшения ответственности за нетяжкие преступления, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов.
Ранее Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию людей, которые пошли на нетяжкие преступления из-за бедности, заменив контрабандисту из Ростовской области реальный срок на условный.
«Я не считаю, что в этом есть необходимость. Как сотрудник полиции с 30-летним стажем я думаю, что это ошибочное решение. Да, действительно, человек поставлен в такие условия, что ему надо заработать деньги и преодолеть свою бедность. Но у нас большинство в стране бедные. Что тут сделаешь? И что теперь, всем идти на преступления? Бедных не сажать? А почему он бедный, может он бухает с утра до вечера и работать не хочет. Я вспоминаю годы советской власти, когда у нас такие «бедные» попадались и «кулачили» рабочих, вспомните коллективизацию, когда алкашня… Вспомните «Поднятую целину», где все это описано. Другие люди ищут возможности зарабатывать, нанимаются на вахту, выкручиваются, занимаются каким-то бизнесом, а человек пошел по пути преступления», - сказал Суслов.
Он напомнил, что, когда в США подняли планку мелкой кражи до $1000, там начались повальные грабежи на соответствующие суммы. При этом Суслов предрек в России рост «краж от бедности».
«У нас народ не воровитый в общей массе. Хулиганство от бедности я особо не представляю. Это могут быть кражи. Но когда человек украл буханку хлеба – это одно, а когда украл что-то, чтобы продать, - это другой вопрос. Или бутылку водки он украл – это явно не для того, чтоб детей накормить», - подчеркнул председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы.
Суслов также указал, что не совсем понятно, какое наказание вместо уголовного можно будет применить к «бедным».
«А что ему предъявить – штраф? А откуда он возьмет деньги на штраф? Общественные работы вместо колонии – это другое дело. Но, опять же, куда вы его пристроите? Улицу убирать – у нас все в Москве заполнено гастарбайтерами, попробуйте устроиться дворником с российским паспортом – не получится», - заключил собеседник НСН.
Как отмечает РИА Новости, Верховный суд рассмотрел жалобу на приговор жителю Ростовской области, который на лодке контрабандой перевез из Украины сигареты. Суд приговорил его к трем годам колонии, а защита просила заменить срок на условный.
В жалобе отмечалось, что у осужденного больные дети престарелые родители, его жена не работает, а сам он работал грузчиком за 8 тысяч рублей, но потерял и эту работу.
ВС РФ счел необоснованным вывод суда о невозможности исправить мужчину без отправки в колонию и заменил ему реальный срок на условный, пояснив, что тот «совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением».
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